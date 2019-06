vor 22 Min.

Ein Schulfest für den Gemüseacker

Grundschule Täfertingen feiert eine neue Verbindung. Wie Kinder einen Bezug zur Natur bekommen sollen

Die Erweiterung des Schulgartens um eine Gemüseackerfläche stand im Mittelpunkt des Schulfests der Grundschule Täfertingen, an der Kinder, Lehrer, Eltern und geladene Gäste, insgesamt rund 300 Besucher, teilnahmen. Rektorin Gabriele Kerstingerklärte den Besuchern die Bedeutung des Schulgartens als Ort der Begegnung mit und in der Natur für die Kinder. „Nur wer die Umwelt kennenlernen kann, dem wird klar, wie schützenswert sie ist“, sagte die Rektorin.

Ansonsten bliebe die Natur ein nebensächliches Hintergrundrauschen. Aus diesem Grund solle der Schulgarten ein unverzichtbarer Teil für ganzheitliche Bildung sein, denn nicht vieles präge so sehr fürs Leben wie der unmittelbare Kontakt mit Pflanzen und Tieren.

Kersting führte weiterhin an, dass der Schulgarten Raum bieten soll für ein Miteinander, für Spiel und Bewegung, für besondere Entdeckungen, für ein Staunen mit allen Sinnen und für das Sichtbarwerden der eigenen Arbeit und der Anstrengungen. Zukünftig soll der Schulgarten fest in den Unterricht integriert werden.

Kersting dankte den Leiterinnen der Schulgarten-AG für ihr ehrenamtliches Engagement und den Ideenreichtum sowie den Vertreterinnen der bundesweiten Aktion „Gemüse-Ackerdemie“, an deren Programm die Grundschule für drei Jahre teilnehmen kann.

Bürgermeister Richard Greiner dankte ebenfalls dem Gartenbauverein und freute sich, dass nach der Auflösung des Obst- und Gartenbauvereins Täfertingen Ende 2018 alle Kinder und Betreuer vom Gartenbauverein Mittleres Schmuttertal Westheim aufgenommen wurden und die Schulgartengruppe in der bisherigen Form weiterhin fortbestehen kann.

Greiner betonte, dass die umweltpädagogische Bildung immer mehr an Bedeutung zunimmt. So wird die Stadt Neusäß im Sommer am Welden-Radweg einen Bienenpark eröffnen. Im Anschluss führten die Schulkinder der Schulgarten-Arbeitsgemeinschaft fachkundig durch den Schulgarten. (AL)

