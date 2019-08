vor 52 Min.

Eine etwas andere „Feierwehrkapelle“aus den Stauden

In Siegertshofen gibt es eine gelungene Kopie der urigen Altneihauser aus der Oberpfalz. Das urige Gaudiorchester ist aus einer Geburtstagseinlage entstanden.

Von Walter Kleber

Die Altneihauser Feierwehrkapell’n um ihren scharfzüngigen Kommandanten Norbert Neugirg ist inzwischen Kult und nicht nur den Freunden des TV-Quotenrenners „Fastnacht in Franken“ ein Begriff. Ein Pendant zu den schrägen Oberpfälzer Feuerwehrmusikanten mit ihren Zahnlücken und rußgeschwärzten Gesichtern gibt es seit Kurzem in den Stauden.

Aus einer Geburtstagseinlage heraus ist in Siegertshofen Die andere Feierwehrkapell’n entstanden. Im Outfit ihren Kollegen aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet im Nordosten Bayerns zum Verwechseln ähnlich, hat die zehnköpfige Truppe um Hubert Karlinger inzwischen schon einige Auftritte hinter sich. Die Fangemeinde der „anderen Feierwehrkapell’n“ wächst, Auftrittsanfragen kommen aus dem ganzen südlichen Landkreis.

Auch Musiker aus umliegenden Kapellen wirken mit

Die Mitglieder des urigen Gaudiorchesters kommen größtenteils aus Siegertshofen. „Eine Unterabteilung unseres Musikvereins oder gar dessen Konkurrenz sind wir aber nicht“, stellt „Kommandant“ Hubert Karlinger klar. Zumal in der neuen Formation auch Musiker aus umliegenden Kapellen mitwirken.

Die Idee, nach dem Vorbild der Altneihauser aus der Oberpfalz in den Stauden eine ähnliche Truppe auf die Beine zu stellen, kam Karlinger spontan, als im Dezember vorigen Jahres ein runder Geburtstag seiner Frau Brigitte anstand. Eine Schar Gleichgesinnter war schnell gefunden. Die erforderlichen Instrumente waren ohnehin vorhanden.

Noch Tage später für Gesprächsstoff gesorgt

Helme und historische Uniformen fanden sich im Fundus der Ortsfeuerwehr, auf privaten Dachböden oder auch auf Flohmärkten. Einige Jacken wurden nach Originalschnitten sogar neu gefertigt. Die musikalische Geburtstagseinlage, garniert mit humorvollen Anmerkungen über die Jubilarin, war der Höhepunkt des Abends und sorgte in dem kleinen Fischacher Ortsteil noch Tage später für Gesprächsstoff.

So war es nicht verwunderlich, dass schon bald der Ruf nach einer Wiederholung laut wurde. Die Musiker der „anderen Feierwehrkapell’n“ ließen sich nicht lange bitten und traten heuer nach dem Fasching auch beim Starkbierfest des örtlichen Musikvereins auf. Wieder gab es tosenden Applaus für einen gelungenen Auftritt. Neben dem passenden Musikprogramm ist immer auch eine humorvolle Moderation – passend abgestimmt auf den jeweiligen Anlass und das Publikum – erforderlich. „Das ist immer ein gutes Stück Arbeit“, sagt „Kommandant“ Hubert Karlinger.

Er kann auf eine lange Musikerkarriere zurückblicken

Wenn er genügend Informationen zum bevorstehenden Auftritt recherchiert hat, dann feilt der Kapellmeister an seinen Texten. Denn: Nicht nur die Töne seiner Musikanten müssen sitzen, auch die Pointen der Moderation sollen zünden. Der 58-Jährige kann auf eine lange Musikerkarriere zurückblicken: Groß geworden in der vormaligen Jugendkapelle seines Heimatortes Siegertshofen, spielte er beim Musikverein Fischach, bei den Erktaler Musikanten, bei den Dullbachtalern in Deubach und zuletzt – von 1988 bis 2000 – bei den Schwabenländer Musikanten. Nach langer musikalischer Abstinenz hat ihn jetzt noch einmal der Musikanten-Bazillus als Kopf und Kommandant der „anderen Feierwehrkapell’n“ infiziert.

Kontakt Die andere Feierwehrkapell’n aus den Stauden kann für private

Feiern ebenso gebucht werden wie für Vereinsfeste aller Art. Hubert Karlinger, Telefon 08204/409, Handynummer 01522/9257862.

Themen Folgen