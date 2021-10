Emersacker

10:57 Uhr

Rehkitzretter: Sie wollen die Tiere vor dem Mähwerk bewahren

Plus Ein neu gegründeter Verein aus Emersacker will den kleinen Rehen den Tod im hohen Gras ersparen. Wie der Verein das schaffen will.

Von Michaela Krämer

Vor gut einem Jahr machte die traurige Nachricht die Runde: Ein Hirsch hatte sich in einem Waldstück bei Emersacker in einem Drahtzaun verfangen. Er konnte sich nicht mehr befreien und musste schließlich erschossen werden. Seither hat sich in Emersacker viel getan in Sachen Tier- und Naturschutz. Ein neu gegründeter Verein hat sich jetzt der Rettung der Rehkitze verschrieben. Er heißt "Kitzhilfe und Schutz der Natur - Holzwinkel" und hat sich viel vorgenommen.

