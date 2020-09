vor 32 Min.

Exerzitien zum Thema Freundschaft

Das Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen veranstaltet einen stillen Tag zum Thema Freundschaft von Freitag, 9. auf Samstag, 10. Oktober, der in durchgehendem Schweigen verbracht werden soll. Angeleitet wird der Tag von der Theologin Claudia Nietsch-Ochs. Es gelten alle üblichen Abstands- und Hygieneregeln sowie eine beschränkte Teilnehmerzahl von zwölf Personen. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung: Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus, Telefon: 0821 90754-0, www.exerzitienhaus.org. (AZ)

Themen folgen