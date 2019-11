vor 20 Min.

Fantastische Welten in Fischach

Weihnachtszauber in der Staudenlandhalle

Zu Beginn der Adventszeit verwandelt sich die Staudenlandhalle in einen Konzertsaal. Am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr, veranstaltet der Musikverein Fischach sein Weihnachtskonzert. Die Zuschauer sollen von drei Kapellen des Vereins musikalisch verzaubert werden.

Den Anfang macht hierbei Dirigentin Alina Leutenmayr. Gemeinsam mit ihrer Schülerkapelle entführt sie das Publikum mithilfe des Stücks „Colors of the Wind“ in die mystische Welt von Pocahontas. Im Anschluss daran bleibt es magisch, denn die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Christoph Egge begibt sich gleich auf zwei fantastische Reisen. Während man in „Gullivers Reisen“ auf Zwerge, Riesen oder auch Pferde trifft, fährt man mit dem „Polarexpress“ direkt zum Nordpol. Dort warten bereits zahlreiche kleine Weihnachtswichtel.

Dann folgt ein letzter Dirigentenwechsel. Auch das Große Blasorchester mit Dirigent Bob Sibich begibt sich in eine entfernte Welt. Mithilfe von „The Wind in the Willows“, welches auf dem gleichnamigen Kinderbuch basiert, lässt das Orchester seine Besucher an den wilden Abenteuern von Ratte, Maulwurf und Kröte teilhaben. Abschließend sollen die Zuhörer noch von den geheimnisvollen und gleichzeitig stürmischen Klängen des Stückes „Fantasy Tales“ verzaubert werden. Der Eintritt ist frei.