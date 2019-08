vor 22 Min.

Feuerwehr stellt sich vor

Tag der offenen Tür in Steppach

Die Freiwillige Feuerwehr Steppach will sich und ihre Arbeit vorstellen: Am Samstag, 7. September, findet daher ein Tag der offenen Tür statt.

Beginn des Programms am Kreppenweg 28 in Steppach ist um 11 Uhr. Vor allem für Kinder ist an dem Tag einiges geboten: Schminken, Hüpfburg und andere Aktionen. Außerdem gibt es eine Fahrzeugschau, Vorführungen und eine Schauübung. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es werden Gegrilltes, Flammkuchen sowie Kaffee und Kuchen serviert. Es gibt Getränke von der Sirenenbar. (AL)

