60-Jähriger nimmt Opel-Fahrerin in Fischach die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 60-jähriger Suzuki-Fahrer am Dienstag in Fischach. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden.

Nach Auskunft der Polizei war der Mann um 10.05 Uhr auf der Werner-von-Siemens-Straße in Fischach unterwegs und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte 49-jährige Opel-Fahrerin. Bei der Kollision im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (thia)