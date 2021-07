76-Jähriger klaut Alkohol und Wurst in Fischach

Einen Teil seiner Einkäufe bezahlt ein 76-Jähriger in Fischach zwar. Doch Alkohol und Wurst lässt er mitgehen.

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls kassierte ein 76-Jähriger in Fischach. Laut Polizei soll er am Montag gegen 10.30 Uhr im Netto-Markt ein alkoholisches Getränk und Wurst im Gesamtwert von zwölf Euro geklaut haben. Einen Teil seines Einkaufs bezahlte der Mann zwar, doch zuvor steckte er sich das Diebesgut in die Tasche. (kinp)