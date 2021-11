Auch Fischach sagt den Weihnachtsmarkt ab.

Einstimmig fällt der Marktgemeinderat den Beschluss, die Veranstaltung aufgrund der hohen Inzidenz abzusagen. Als kleiner Trost ist etwas anderes geplant.

Im Einvernehmen mit allen veranstaltenden Vereinen ist nun auch der Fischacher Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Dies teilte Bürgermeister Peter Ziegelmeier mit.

Der Markt hätte zwar aus Abstandsgründen nicht an der üblichen Stelle am Marktplatz, sondern auf dem Festplatz stattfinden sollen, doch die außerordentlich angestiegenen Infektionszahlen im Landkreis Augsburg hätten den Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zur Absage bewogen. Der Entschluss wurde einstimmig gefasst. Als „Ersatz“ für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt plant Fischach verschiedene Märchenfenster. Was den öffentlichen Betrieb des Hallenbades betrifft, so gilt hier schon seit Anfang dieser Woche die 2G-Regelung.