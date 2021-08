Fischach

vor 17 Min.

In Fischach wohnen „Staudenpiloten“ mit drahtigem Fell auf vier Beinen

Plus Hinter diesem Begriff stehen die Rauhaardackel Nandi und Csöpi. Der erste Wurf brachte zehn Welpen. Doch Züchter Gabor Braun aus Fischach stellt an die Interessenten hohe Ansprüche. Warum das so ist.

Von Siegfried P. Rupprecht

Gabor Braun streichelt ihnen sanft über die Köpfe. Sofort drücken sich Nandi und Csöpi an ihn. Die beiden Rauhaardackel sind keck und selbstbewusst. Genau diese Eigenschaften waren es auch, die den Züchter aus Fischach an seinen Vierbeinern so faszinieren. „Ich habe lange überlegt, welche Hunderasse für unsere fünfköpfige Familie die richtige ist“, sagt er. Zwei Jahre lang beschäftigte sich die Familie mit der Planung. „Wir suchten eine aufgeschlossene, weder ängstliche noch aggressive Rasse“, erzählt Gabor Braun. „Kurz: einen kompakten und robusten Familienhund, mit dem man viel unterwegs sein kann, der folgsam und dennoch furchtlos ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen