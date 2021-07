Nummernschild von Quad geklaut

Unbekannte haben in Tronetshofen das Kennzeichen eines Quads gestohlen.

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag auf Freitag ein Kennzeichen von einem Quad in Fischach-Tronetshofen gestohlen. Laut Polizei parkte das Quad auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Staudenstraße. Das Kennzeichen lautet A-O 287. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/ 18900. (AZ)