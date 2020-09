00:31 Uhr

Frischer Apfelsaft für den Kindergarten

Der reiche Ertrag von zwei alten Apfelbäumen wird in Herbertshofen zu 240 Litern Saft gepresst

Über eine reiche Apfelernte kann sich die Familie von Marktgemeinderat Anton Büchele freuen. Diese verbraucht sie jedoch nicht selbst – im Kindergarten von Herbertshofen gibt es stattdessen für viele Monate leckeren Apfelsaft. Zwei Apfelbäume, die bereits jeweils ein Alter von 60 Jahren haben, stehen im Garten von Familie Büchele. In diesem Jahr sind daran knapp sieben Zentner Äpfel gewachsen. Den Ertrag spendet die Familie, wie bereits in den vergangenen Jahren, dem Herbertshofer Kindergarten. Viele fleißige Hände haben zunächst die reifen Früchte im Garten eingesammelt und dann in Säcke verpackt. Dann wurden sie zur Obstpresse des Herbertshofer Obst- und Gartenbauvereins transportiert und dort zu Apfelsaft verarbeitet.

„Da unsere Kinder in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf Ausflüge verzichten mussten, konnten wir mit dem Geld, das uns der Meitinger Kleintierzuchtverein mit seinem Vorsitzenden Markus Schuster aus den Verkaufseinnahmen der Kleintierfreunde auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt für Ausflüge spendet, die Saftpresskosten übernehmen“, freut sich Kindergartenleiterin Jessica Dittl.

Insgesamt kann man sich über rund 240 Liter frisch gepressten Apfelsaft freuen, der nun für die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens in Herbertshofen bereitsteht. (peh)

