vor 37 Min.

Für wen sich eine Solaranlage auf dem Dach rentiert

Das Landratsamt verlängert die Solar-Spezialberatung und der Freistaat bietet attraktive Zuschüsse. Wie Verbraucher an Fördergelder kommen.

Wie durch die Energiewende auch die Kosten für die Stromproduktion gesenkt werden können, hat eine Studie des Fraunhofer Instituts festgestellt. Demnach ist es möglich, dass die Stromproduktionskosten bei einer Photovoltaik-Kleinanlage in Süddeutschland auf unter zwölf Cent netto pro erzeugter Kilowattstunde fallen. Um den Strom vom eigenen Hausdach effizient zu nutzen, kann es zudem sinnvoll sein, einen Stromspeicher anzuschaffen. Aus diesem Grund hat der Freistaat Bayern ein neues Förderprogramm für Photovoltaik-Solarstromspeicher aufgesetzt. Die Aktualität und das hohe Interesse der Bürger an dem Thema Photovoltaik zeigte auch der Erfolg beim „Open-Akku-Tag“ des Landkreis Augsburgs.

Beratung rund um das Thema Solar

Rund 300 Besucher nutzten die Gelegenheit, um Speicherbesitzern über die Schulter zu schauen und von deren täglichen Erfahrungen im zu profitieren. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen soll die Aktion, die den Auftakt für die Solaroffensive des Landkreises Augsburg gebildet hat, im nächsten Sommer wiederholt werden. „Deshalb werden wir mit unserer kostenfreien Solarberatung keine Sommerpause machen“, sagte Landrat Martin Sailer.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird es am Mittwoch, 21. August, von 9 bis 16.15 Uhr und am Donnerstag, 22. August, von 9 bis 18.15 Uhr weitere Terminmöglichkeiten bei der Photovoltaik-Spezialberatung im Landratsamt geben. Ein neutraler Solarexperte der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) geht konkret auf die individuellen Fragestellungen der Burgerinnen und Burger zum Thema Photovoltaik, Speicher und Elektromobilität ein. Praxisnahe Tipps und Hilfestellungen runden die Beratung ab. Ein weiterer Termin ist Montag, 28. Oktober, um 18 Uhr. Dann findet im Landratsamt ein Vortrag mit dem Titel „Strom aus der eigenen Fotovoltaik-Anlage: „Pack die Sonne auf dein Dach, in den Speicher oder ins Elektroauto!“ statt. Zu beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/3102-2682 oder per a E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de erforderlich.

So kommen Sie an Fördergelder

Förderanträge können auf der Homepage www.energiebonus.bayern gestellt werden. Dort sind auch die Förderkriterien einsehbar. Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhausern können bei der Neuinstallation einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Speicher im Größenverhältnis 1:1 einen Zuschuss erhalten. Das bedeutet, dass die installierte Leistung der Photovoltaikanlage (in Kilowattpeak) mindestens dem Wert der Kapazität des Solarstromspeichers (in Kilowattstunden) entsprechen muss.

Forderung gilt für alle Speichertechnologien

Die Höhe der Förderung ist nach der Größe des Speichers gestaffelt: So können für die ersten drei Kilowattstunden Speicherkapazität 500 Euro Zuschuss beantragt werden, für jede weitere Kilowattstunde 100 Euro. Somit belauft sich der maximale Zuschuss auf 3200 Euro für einen 30-Kilowattstunden-Speicher. Die Forderung gilt für alle Speichertechnologien, auch für neuartige Redox-Flow-Batterien.

Ein weiterer Bonus von 200 Euro kann für einen Elektrofahrzeug-Ladeanschluss ausgeschüttet werden. Das Programm soll bis 2022 laufen. (AL)

Themen Folgen