Erwin Schur hält dem SV Gablingen 70 Jahre lang die Treue

Plus 70 Jahre Treue zum Sportverein Gablingen: Dieses Jubiläum gibt's nicht oft zu feiern. Deswegen wurde gefeiert - und nicht nur er ist viele Jahre dabei.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder war wieder ein Höhepunkt in der Jahreshauptversammlung des SV Gablingen. Sagenhafte 70 Jahre hält Erwin Schur dem Verein die Treue. Doch auch andere haben sich jahrzehntelang im Sportverein engagiert. Für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Nescholta, Wilhelm Weislein, Pius Kaiser, Georg Schweigart und Hans Wittmann geehrt. Außerdem bekamen viele Mitglieder eine Ehrung für ihre 25-, 40-, 50-, und 55-jährige Mitgliedschaft.