00:31 Uhr

Gedenkfeier zum 70-jährigen Bestehen

Die Ortsgruppe Herbertshofen der Sudetendeutschen Landsmannschaft besteht seit 70 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums fand eine Totengedenkfeier statt. Zunächst wurde in der St.-Clemens- Kirche in Herbertshofen von Pfarrer Gerhard Krammer die heilige Messe gefeiert.

Anschließend zogen Mitglieder, Freunde und Gottesdienstbesucher mit dem Geistlichen zum Heimatgrab, wo Obmann Adolf Bier mit einem Trompetensolo die Trauerfeier eröffnete. Bier gedachte aller Mitglieder und Amtsträger, die in den Jahren 1949 bis 1992 die Geschicke der Ortsgruppe Herbertshofen geleitet haben: Rudolf Gebauer, Karl Hanel, Otto Kreisel, Rudolf Rösner sen., Franz Schlögl und Wilhelm Friedrich.

Obmann Bier lud alle ein zum Innehalten und Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Männer Frauen und Kinder, die als Heimatvertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren haben. Er sagte, dass auch an jene zu denken sei, die immer noch Flucht und Vertreibung erleben und erfahren müssen und wie brutal Menschen oft Opfer würden von politischer Verfolgung und Fremdenfeindlichkeit. (AL)

