vor 59 Min.

Gemeinderäte wollen mehr Informationen vor der Sitzung

Tischvorlagen im Sinne vertiefender Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorab sind in Bonstetten laut den Grünen Mangelware.

Bonstetten bespricht die letzten Anträge zum kommunalen Haushalt für das Jahr 2020. Ein Antrag der Grünen trübt bei der Sitzung aber die Adventsstimmung.

Von Günter Stauch

Knapp eine Woche vor der Bescherung hat die Gemeinde signalisiert, dass man sich im neuen Haushaltsjahr auf die notwendigen Investitionen beschränken möchte. Das machte jetzt Bürgermeister Anton Gleich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich. Obwohl der Rathauschef darum bat, nur über „große Beträge“ im Etat zu sprechen, dürfen sich einige Vereine über moderate Zuschüsse im Gesamtwert von 5000 Euro freuen. Zudem brachten manche Ratsmitglieder dann doch ihre Wunschlisten zum Vorschein.

Nachdem der Sitzungsleiter mit der dringend anstehenden Neugestaltung der Ortsmitte, der Kindergartenerweiterung sowie der Sanierung von Straßen und Wasserversorgung die dicksten Brocken des nächsten Zahlenwerks aufgezählt hatte, äußerten weitere Redner dann ihre Vorstellungen. So erinnerte Petra Zinnert-Fassl (Freie Wähler) etwa an den geplanten Radweg zum Peterhof und an Sitzgelegenheiten im öffentlichen Bereich.

Bessere Beleuchtung für Fußgänger

Herrmann Wengenmair machte sich für die bessere Beleuchtung für Fußgänger Richtung Kruichen stark. Daniel Schmid (FW) drängte auf Beschaffung von zwei Funkmeldern für das Bauhofpersonal, das durch diese Technik besser in den Feuerwehrdienst einbezogen werden könne. Des Weiteren riet er zu Ausgaben für den Trinkwasserschutz bei der Feuerwehr sowie die Ertüchtigung der Kita-Spielgeräte.

Die Jugend hatte wohl auch der Grüne Leo Kränzle im Sinn, als er für die Anschaffung eines mobilen Pumptracks für Biker und Skater warb. Kostenpunkt: rund 20.000 Euro. Außerdem ging es ihm um Investitionen für die Trinkwasserversorgung und die Nachrüstung des Hochbehälters Nummer zwei.

Wenig bis gar nicht informiert

Für eine lebhafte Diskussion sorgte der Wunsch von Gertrud Wagner (Grüne). In einem Antrag ihrer Fraktion beklagte sie, dass man sich als Gemeinderat wenig bis gar nicht informiert fühle. Wagner: „Derzeit ist es üblich, dass die Gemeinderäte vom Bürgermeister lediglich mit einer Tagesordnung geladen werden. Tischvorlagen im Sinne vertiefender Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorab sind Mangelware.“

Weiter kritisierte Gertrud Wagner, dass Gemeinderäte, die sich auf die Beratung vorbereiten wollten, gezwungen seien, mit dem Bürgermeister einen Termin zur Sprechstunde zu vereinbaren. „In der jüngsten Vergangenheit kam es sogar vor, dass die Unterlagen bis kurz vor der Sitzung noch nicht vorlagen, sodass eine Einsichtnahme und eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sachverhalt im Vorfeld unmöglich war.“ Sie zitierte sogar aus einem Lehrbuch für Kommunales und verwies auf die Arbeit in anderen Gremien, in denen ihrer Auffassung nach besser informiert werde.

CSU weist den Mangel an Informationen zurück

Die CSU-Fraktion reagierte nahezu entsetzt vor allem über die Forderung nach künftiger „Überlassung von entscheidungserheblichen Unterlagen“ vor der jeweiligen Beratung. So stellte Zweiter Bürgermeister Bernd Adam „die Unmöglichkeit der Umsetzung dieses Papiers“ heraus und wies den Mangel an Informationen entschieden zurück. „Was heißt denn ,entscheidungserheblich‘ überhaupt? Reichen zwei Unterlagen oder vielleicht fünf oder sieben?“

Am Ende standen fünf Stimmen von Grünen und Freien Wählern gegen acht Mandate der Christsozialen. „Entscheidungserheblich“ waren dafür wohl ein paar Formulierungen im Grünen-Antrag. Digitale Abhilfe verspricht sich Werner Halank (FW), Unterstützer des Vorstoßes, vom modernen Ratsinformationssystem. Es ist bereits ab der kommenden Legislaturperiode bei der VG Welden im Gespräch, der Bonstetten angehört.