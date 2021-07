Einbrecher scheitert an einem Bürogebäude in Gersthofen

Zwei Fenster versucht der unbekannte Einbrecher am Gersthofer Finkenweg aufzuhebeln. Diese sind allerdings zu stabil für den Täter.

Gescheitert ist ein Einbrecher beim Versuch, in ein Bürogebäude am Finkenweg einzudringen. Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagvormittag.

Offenbar versuchte der Einbrecher durch die Fenster in das Gebäude einzudringen. An zwei Fenstern fanden sich entsprechende Hebelspuren. Allerdings waren diese so stabil, dass der Täter aufgeben musste und unverrichteter Dinge von dannen zog. Er hinterließ jedoch einen Schaden von rund 1000 Euro. (thia)