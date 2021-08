Klirrende Scheibe reißt in Gersthofen Anwohner aus dem Schlaf

Ein Anwohner in der Augsburger Straße hört nachts das Klirren einer Fensterscheibe. Als er nachschaut, sieht er einen Einbrecher in einer Metzgerei stehen.

Das laute Klirren einer Scheibe hat am Mittwoch einen Anwohner in der Augsburger Straße aus dem Schlaf gerissen. Er stand daraufhin auf und lief in den Hof.

Dort sah er, dass sich ein Einbrecher im Verkaufsraum einer Metzgerei aufhielt. Er war laut Polizei gegen 2.50 Uhr durch das zuvor eingeschlagene Fenster eingestiegen. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete dieser in Richtung Griesstraße. Der Schaden am Fenster wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ob der Einbrecher Beute machte, kann jetzt noch nicht gesagt werden. (thia)