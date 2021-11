Neue Anlage: In Gersthofen wird jetzt noch mehr Sonnenstrom gewonnen

In Gersthofen kommt noch mehr Strom als bisher von der Sonne: Die Lechwerke haben eine weitere Anlage in Betrieb genommen. Warum das auch dem Artenschutz dienen soll.

Ein ökologisches Wiesenkonzept soll neuen Lebensraum für Flora und Fauna schaffen: Die Lechwerke (LEW) haben in Gersthofen eine weitere Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage mit einer Leistung von 335 Kilowatt peak (kWp) in Betrieb genommen.

Die Anlage steht auf einem rund 3100 Quadratmeter großen Gelände am LEW-Wasserkraftwerk in Gersthofen. Sie soll nach Angaben des Unternehmens bis zu 370.000 Kilowattstunden (kWh) CO 2 -neutralen Sonnenstrom pro Jahr produzieren. Rein rechnerisch können damit rund 150 Haushalte in Gersthofen mit Strom versorgt werden.

In Gersthofen wird seit 120 Jahren Strom erzeugt

Seit 120 Jahren wird das Areal in Gersthofen zur Stromerzeugung genutzt. 1901 ging dort eines der ersten großen Wasserkraftwerke in Bayern in Betrieb. Es markierte die Geburtsstunde der Lechwerke und gleichzeitig den Beginn der flächendeckenden Stromversorgung in Bayerisch-Schwaben. Da zuletzt mit dem Abbau von alten Öltanks immer mehr Flächen frei wurden, beschloss der Energieversorger vor einigen Jahren, diese für die klimafreundliche Energiegewinnung durch Solarparks zu nutzen. 2018 konnte der erste Solarpark mit 740 kWp Leistung ans Netz gehen. Ein Jahr später kam ein zweiter der gleichen Größe hinzu. Nun geht der letzte Abschnitt mit einer Leistung von 335 kWp in Betrieb.

Flächen auf dem Gersthofer Gelände werden klimafreundlich nutzbar

„In den letzten Jahren haben wir alle Flächen und Gebäude im LEW-Bestand unter die Lupe genommen und geprüft, ob sie sich für die Nutzung von Photovoltaik eignen", erklärt Projektleiterin Sigrid del Río. "Dank dieser umfangreichen Prüfung konnten wir auf eigenen und gepachteten Flächen insgesamt rund 40 Dach- und Freiflächenanlagen mit einer Leistung von mehr als zehn Megawatt installieren." Dabei spiele auch der Artenschutz eine Rolle: "Wir achten sehr darauf, ökologisch wertvolle Flächen zu erhalten und schaffen beispielsweise mit Blühstreifen, Magerrasen oder Lesesteinhaufen auch neue Lebensräume.“

Wie bei allen neuen Anlagen soll auch in Gersthofen das neu angelegte Areal ökologisch aufgewertet und die Entwicklung eines Magerrasens gefördert werden. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Da das Gelände kaum frequentiert wird, bietet es Vögeln, Insekten sowie anderen Kleintieren auch einen idealen Rückzugsort.

Rekordjahr für Solarstromerzeugung in der Region

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist Grundvoraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Bayerisch-Schwaben zeigt sich als Vorreiterregion im Bereich Photovoltaik. Vergangenes Jahr erzeugten die mehr als 80.000 ans LEW-Netz angeschlossenen Anlagen mehr als 1,8 Milliarden Kilowattstunden Strom. Ein neuer Rekordwert, der laut Angaben des Energieversorgers auf den fortschreitenden Anlagenzubau im Netzgebiet zurückzuführen ist. (AZ)