Gersthofen

11.10.2021

Wortjongleur Willy Astor braucht mit seinen Pointen ein wenig Anlauf

Mit der aktuellen Version seines Programms "Pointe of no Return" brachte Willy Astor in der Stadthalle Gersthofen das Publikum zum Lachen.

Plus Er ist ein Meister absurder und oft alberner Wortspiele. Unter dem Motto "Pointe of no Return" wollte Willy Astor die Zuhörer in Gersthofen zum Lachen bringen.

Von Sonja Diller

Ein entspanntes "Hineinfloaten" in den Sonntagabend versprach Wortjongleur Willy Astor seinen Fans in der Gersthofer Stadthalle. Das klappte schon mal recht gut. Wenn auch nicht jede Pointe gleich landete. Eingefunden hatte sich zu dem musikalischen Comedyabend vorwiegend älteres Publikum. Warum die Maskenpflicht in der Halle nicht bei allen gut ankam.

