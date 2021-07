Gessertshausen

20.07.2021

Golfanlage Weiherhof feiert 30-jähriges Bestehen

Plus Der ehemalige "Golfclub Stauden" hat sich zu einem sportlich herausfordernden Naturgolfplatz entwickelt.

Mit einem Jubiläumsturnier hat die Golfanlage Weiherhof am Wochenende ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. "1989 habe ich die Grünflächen am Weiherhof das erste Mal betreten“, erinnert sich Dr. Dan-Liviu Tite, der die Golfanlage seit dem Sommer 1991 betreibt. „Damals war es noch kein offizieller Golfclub. Es gab aber immerhin schon ein paar provisorische Golfbahnen.“ In den 1980er-Jahren hieß die Golfanlage noch „Golfclub Stauden“ und zählte knapp 60 Mitglieder. Diese Zahl hat sich jedoch in den vergangenen 30 Jahren vervielfacht.

