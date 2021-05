Unbekannte wollten Opferstock in Kirche in Oberschönenfeld aufbrechen

Den Opferstock in der Klosterkirche in Oberschönenfeld wollten Unbekannten aufbrechen, doch sie scheiterten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Schon wieder wollten Unbekannte einen Opferstock aufbrechen. Diesmal in der Klosterkirche in Oberschönenfeld. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der vergangenen Woche zwischen dem 10. und 17. Mai.

Beide Opferstöcke in der Klosterkirche Oberschönenfeld sollten offenbar aufgehebelt werden, doch der oder die Täter scheiterten. Sie verursachten dennoch einen Sachschaden von rund 100 Euro, konnten aber nichts entwenden. Die Kirche ist tagsüber zwischen 6 und 20 Uhr geöffnet. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

Lesen Sie auch: