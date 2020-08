vor 60 Min.

Hackschnitzelanlage in Adelsried löst Feuerwehreinsatz aus

Gerade noch rechtzeitig bemerkte die Familie aus dem Adelsrieder Ortsteil Kruichen die defekte Anlage. Sie könnten sich und ihre Haustiere in Sicherheit bringen.

Vermutlich wegen einer defekten Förderschnecke stieg aus einer Hackschnitzelanlage in Kruichen am Donnerstag gegen 8 Uhr Rauch auf. Die Bewohner bemerkten den aufsteigenden Rauch beim Frühstück. Sie konnten sich mit ihren zwei Hunden und Katzen noch rechtzeitig in den Garten retten, bevor die herbeigerufenen Rettungskräfte eintrafen. Auch die Feuerwehr rückte an. Verletzt wurde niemand und auch am Haus entstand kein Schaden. Der Sachschaden an der Anlage wir von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kinp)

Themen folgen