Hauswirtschafterinnen sind sehr gefragt

In Stadtbergen werden 112 Absolventen verabschiedet

Rund 200 Gäste kamen zur Freisprechungsfeier des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in den Bürgersaal nach Stadtbergen, um 112 Absolventinnen und Absolventen aus der Ausbildungszeit zu verabschieden. Aus den Händen von Amtsleiter Wolfgang Sailer erhielten die 109 Hauswirtschafterinnen und drei Hauswirtschafter ihre Zeugnisse und Urkunden.

Besonders geehrt wurden die jeweils Besten der verschiedenen Ausbildungseinrichtungen wie den Berufsfachschulen Maria Stern, Neusäß und Predigerberg, den Hauswirtschaftsschulen Friedberg und Krumbach sowie beim Verbraucherservice Bayern, beim Deutschen Hausfrauenbund und in der dualen Ausbildung. Die Nachfrage nach kompetenten hauswirtschaftlichen Dienstleistungen steigt von Jahr zu Jahr an. Nach den Worten von Amtsleiter Sailer sind die Berufe der Hauswirtschaft auch eine der Antworten auf den gesellschaftlichen und demografischen Wandel. Die Veränderungen im Lebensstil, in der Arbeitswelt und im höheren Alter der Bevölkerung erfordern ein Mehr an Leistungen im Ernährungs- und Versorgungsbereich. Gerade in Großhaushalten wie Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern und Kindertagesstätten, aber auch in gehobenen Privathaushalten werden daher die jungen Berufsanfänger dringend benötigt und finden vielfältige, moderne und attraktive Arbeitsplätze vor. (AL)

