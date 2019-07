vor 27 Min.

Heimatforscher tauschen ihr Wissen aus

Stammtisch trifft sich wieder in Hirblingen

Wissenswertes über die eigene Geschichte herausfinden: Die Ahnen- und Heimatforscher des Kreises Augsburg-Land treffen sich wieder am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr in Hirblingen, Gasthof Heimgarten, im Nebenzimmer im 1. Stock.

Alle an Familien- und Heimatforschung Interessierten sind willkommen. Zu diesem Stammtisch treffen sich inzwischen bereits seit fast vier Jahren Anfänger, Fortgeschrittene und erfahrene Forscher zum Fachsimpeln und um sich auszutauschen.

Einsteiger können durch das Wissen erfahrenerer Teilnehmer auf den richtigen Weg in ihr neues Hobby gebracht werden, und Fortgeschrittene können im Gespräch untereinander wertvolle Informationen für die weitere Forschungsarbeit erhalten. Jeder Interessent kann gerne bereits vorliegende Unterlagen und seinen Laptop mitbringen.

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei und ohne jegliche Mitgliedschaft oder Verpflichtung.

Wegen einer Baustelle ergibt sich allerdings eine geänderte Zufahrtssituation: Von Gersthofen oder der B2/B17/A8 kommend nach der Ortseinfahrt Hirblingen rechts abbiegen in die Ulrichstraße, danach links in die Raiffeisenstraße, nach 400 Metern links in die Nelkenstraße und gleich wieder links in die Wertinger Straße.

Von Gablingen/Heretsried kommend sollte man vor dem Ort links abbiegen, dann wieder links in die Gablinger Straße, dann rechts in den Burghofweg, die nächste wieder rechts in den Margeritenweg, dann rechts in die Nelkenstraße und links in die Wertinger Straße. (AL)

Themen Folgen