Heretsried

11:36 Uhr

Jetzt läuft der Abriss der alten Gastwirtschaft in Lauterbrunn

Plus Die alte Gastwirtschaft in Lauterbrunn wird abgerissen. Im neuen Bürgerhaus stehen nur noch kleinere Arbeiten an. Das sind die weiteren Themen des Gemeinderats.

Von Simone Kuchenbaur

Der Abbruch von Gastwirtschaft und alter Schule in Lauterbrunn hat begonnen. Bürgermeister Heinrich Jäckle berichtete in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates, dass die Arbeiten sehr zufriedenstellend verlaufen seien. Die Vergabe für die Gestaltung der Freianlagen an Bürgerhaus und Kirchplatz hat bereits stattgefunden. Im Frühjahr 2022 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Im Bürgerhaus selbst sind nur noch kleinere Arbeiten zu verrichten. Bereits seit einem Monat findet auch die Sprechstunde des Bürgermeisters in den neuen Räumlichkeiten statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen