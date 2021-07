Rollerfahrer stürzt bei Hirblingen nach Fahrfehler

Kurz vor dem Kreisverkehr verbremst sich ein 55-Jähriger und verliert die Kontrolle über sein Krad.

Ein Rollerfahrer ist am Mittwoch nach einem Fahrfehler in Hirblingen gestürzt. Der 55-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden.

Der Rollerfahrer war laut Polizei auf der Staatsstraße 2036 zwischen den Kreisverkehren Täfertingen/Hirblingen und der Abzweigung zur Anschlussstelle Neusäß unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr verbremste er sich und stürzte alleinbeteiligt. An seinem Krad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (thia)