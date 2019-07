vor 40 Min.

Hitzewelle: Die Hundstage genießen

Wer in diesen Tagen unter der Hitze leidet, kann sich vielleicht damit trösten, dass es für unsere Haustiere oftmals noch schlimmer ist.

Von Angela David

Immerhin ist ihnen die Abkühlung in Form von Eis am Stiel, Freibad und Ventilatoren verwehrt. Passenderweise stehen ja nun die „Hundstage“ bevor, die am 23. Juli beginnen und am 23. August enden. Die Zeit der Hundstage bezeichnet traditionell die sommerliche Hitzeperiode, benannt nach dem Sterns Sirius, der Anfang August zusammen mit der Sonne auf- und untergeht und der Hauptstern im Sternbild Großer Hund ist.

Und auch wenn Mensch und Tier unter den tropischen Temperaturen leiden mögen, der Bauernkalender verspricht immerhin: „Sind die Hundstage voll Sonnenschein, wird das Jahr recht fruchtbar sein.“ Na bitte, das ist doch auch wichtig.

Viel trinken und wenig Aktivitäten

Außerdem könnte man sich als Zweibeiner so manche Strategie gegen die Hitze von den Hunden Abschauen: Viel trinken, ist klar. Wenig Aktivität – da wird es schon schwieriger. Wann sich wohl endlich die südländische Siesta auch bei uns durchsetzen wird? Dann könnte man sich nachmittags wie der Hund einfach an ein kühles Plätzchen legen und ab und zu was trinken. Das wäre doch eigentlich gar kein Hundeleben...

Was die Tierärzte raten, lesen Sie hier: So übersteht auch der Hund die Hitze ohne Schaden

Themen Folgen