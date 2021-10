Horgau

vor 48 Min.

Gemeinderat stimmt gegen Kühl-Container beim Horgauer Dorfladen

Plus Am Ende halfen alle Entschuldigungen nichts. Der Horgauer Gemeinderat hat den überdimensionalen Kühlschrank am Herzstück abgelehnt.

Von Michaela Krämer

Das Ganze hat ziemlich viel Unmut im Gemeinderat und in der Bevölkerung ausgelöst: Im nicht öffentlichen Teil der September-Sitzung war dem Gemeinderat der Antrag zum Anbau einer Kühlzelle, in der auch Müllbehälter und das Leergut untergebracht werden könnten, vorgelegt worden. Der vier mal vier Meter große Kühlschrank steht bereits auf dem Platz vor dem neuen Dorfladen Herzstück. Was inzwischen alles schief gelaufen und in den sozialen Medien transportiert worden war, sollte Anja Dördelmann, Vorsitzende der Genossenschaft, jetzt noch einmal darlegen. Ihre Entschuldigung für ihr Vorgehen und auch das Schuldeingeständnis hatte sie in den sozialen Medien, auf der Homepage des Herzstücks und in der Tageszeitung klargestellt. Bürgermeister Thomas Hafner versuchte, einen gemeinsamen Weg zu finden. "Was nützt der Gemeinde, was schadet ihr?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

