vor 22 Min.

In Ehingen singt und klingt es beim Festival

Am kommenden Samstag spielt in Ehingen beim Open-Air-Festival Musik die erste Geige.

Chöre und Kapellen geben sich ein Stelldichein. Bei dem Event darf jeder auf die Bühne

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, besagt ein bekanntes Zitat von dem Philosophen Friedrich Nietzsche. In Ehingen ist diesem Irrtum vorgebeugt, denn das Dorf steckt voll Musik. Mit sechs Chören/Ensembles sowie der Blaskapelle gibt es in der 1000-Einwohner-Gemeinde eine generationsübergreifende, musikalische Vielfalt. In zweijährigem Rhythmus gestalten alle zusammen ein Open-Air-Konzert: das Festival „Ehingen singt und klingt“. Dann wird der Rathausplatz zur großen Bühne unter freiem Himmel. Am Samstag, 29. Juni, ist es ab 17.30 Uhr wieder so weit.

Dabei sind der Männergesangverein, unter dessen Federführung das Festival stattfindet, sowie die Musikalische Früherziehung, die Boygroup, der Kinderchor, die Ehinger Harmonists, der Chor Da Capo, die Ehinger Musikanten und die Chorbande.

Zur Aufführung kommt am Samstag dann auch der Festivalsong „Get Together“, der 2015 von Elisabeth Havelka eigens für das Open-Air-Konzert getextet wurde und von allen Akteuren gemeinsam dargeboten wird.

Nach dem offiziellen Programm steht die Bühne allen Musikbegeisterten im Publikum in Ehingen offen für spontane Auftritte. Und da zu einem Fest voller musikalischer Schmankerln auch kulinarische Köstlichkeiten gehören, sorgen mehrere Ortsvereine „fürs Leibliche“. (moma)

