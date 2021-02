vor 17 Min.

In Gersthofen beim Rathaus- und Stadthallenbesuch kostenlos Strom tanken

Der Fuhrpark der Stadt Gersthofen besteht weitgehend aus Hybrid- oder Elektrofahrzeugen. Demnächst sollen neue Ladensäulen in der Rathaustiefgarage eingerichtet werden.

Im vergangenen Jahr erlebte die Zulassung von E-Autos deutschlandweit einen rasanten Anstieg, konkret ein Plus von 260 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und auch Hybridfahrzeuge sind auf dem Vormarsch, hier liegt die Steigerung der Neuzulassungen bei 185 Prozent. Fast jedes dritte Auto im Zulassungszeitraum war damit ein Fahrzeug mit alternativem E-Antrieb, und in Gersthofen sollen es künftig noch mehr werden.

Anreize dazu will die Stadt Gersthofen mit einem besonderen Projekt schaffen: kostenfreies Tanken in der Rathaustiefgarage beim Besuch des Rathaus oder der Stadthalle. Für dieses Angebot sowie für das Laden der städtischen Fahrzeuge - der eigene Fuhrpark besteht nahezu komplett aus Hybrid- oder reinen Elektrofahrzeugen – entstehen demnächst zehn Ladesäulen. Bereits im Oktober 2019 hatte die Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Bürgermeister Wörle und Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel einen Förderbescheid über 21.250 Euro übergeben.

Schon seit 2019 Pläne für E-Ladesäulen in Gersthofen

Insgesamt 16 neue Säulen sollten damals nach Auskunft der Stadtverwaltung entstehen, davon bis Ende 2020 vier Stück am Bahnhof, und schon bis März 2020 zwölf am Rathaus in der Tiefgarage. Drei davon sollten damals auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die restlichen dienen für das Aufladen der städtischen Fahrzeuge. Verwirklicht wurden in der Rathaustiefgarage bisher weniger. Bereits im August 2016 wurde eine Schnell-Ladestation in einer Parkbucht in der Brahmsstraße neben dem City-Center eröffnet.

Umgesetzt wird die aktuelle Maßnahme durch die LEW, welche bei der öffentlichen Ausschreibung als Sieger hervorging.

"Wir freuen uns sehr, für diese wichtige Baumaßnahme einen regionalen Partner an unserer Seite zu wissen, und hoffen, dass die Installation schon bald starten kann", erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Um neben dem staatlichen Umweltbonus beim Kauf eines E-Fahrzeugs weitere Vorteile zu schaffen, wird für einen begrenzten Zeitraum das Laden in der Rathaustiefgarage kostenfrei sein, wenn Bürger das Rathaus oder die Stadthalle besuchen. Wie dieser Besuch nachgewiesen werden kann, wird derzeit in der Stadtverwaltung noch geprüft. Wie lange dann das Angebot kostenlos bleiben soll, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Auch die Mitarbeiter profitieren künftig von kostenfreien Lademöglichkeiten als Baustein des betrieblichen Mobilitätsmanagements. "Neben diesem bieten wir bereits ein bezuschusstes ÖPNV-Abo und arbeiten an Anreizen, um das Fahrrad für den Weg in die Arbeit deutlich stärker zu nutzen." (AZ)

