In Lettenbach wird die Kindertagesstätte gesegnet

Die Kita heißt ab sofort „Anna und Jakob“. Was nun in den nächsten Monaten dort passieren wird.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Bunte Bänder an den Zäunen ließen schon von weitem erahnen, dass es in der Kindertagesstätte an der Max-Planck-Straße etwas zu feiern gab. Seit elf Monaten spielen und leben Kinder bereits fröhlich in der neuen Kindertagesstätte und fühlen sich in der Einrichtung mit familiären Charakter wie zu Hause. Jetzt hat sie bei einem fröhlichen Kinderfest endlich auch einen Namen und den kirchlichen Segen erhalten und ist somit offiziell eingeweiht.

Zahlreiche Eltern und Gäste hatten sich dazu an diesem heißen Nachmittag eingefunden. Stolz trug die kleine Pia, die die fröhlich winkenden Kleinen bei ihrem Einzug in die Feierzone anführte, das Plakat mit den neuen Namen der Kindertagesstätte vor sich her: „Anna und Jakob – KJF Kindertagesstätte“.

„Das Werk ist gelungen“

Nach einem etwas holprigen Start – zunächst waren die Module für die Kindertagesstätte nicht rechtzeitig für den Einzug fertig, des Weiteren mussten sich Eltern und Kinder bereits an eine zweite Leiterin gewöhnen – ist nun alles gut. „Das Werk ist gelungen. Wir sind zusammengekommen in der neuen Kindertagesstätte, sie zu segnen und unter Gottes Schutz zu stellen“, begrüßte KJF-Vorstandsvorsitzender Markus Mayer die Anwesenden.

Einen freudigen Anlass nannte Bürgermeister Peter Högg die offizielle Eröffnung der Kindertagesstätte, in der die Kleinsten der Gemeinde betreut und gefördert werden. Mit dem afrikanischen Sprichwort: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, machte er darauf aufmerksam, dass Kinder eine Gemeinschaft brauchen, um sich gesellschaftlich entwickeln zu können.

Jedes Kind soll auch einen Betreuungsplatz erhalten

Turbulenzen werde es hinsichtlich des Gebäudes weiterhin geben, erklärte er, denn bereits nach einem knappen Jahr muss der auf eine Krippen- und eine Kindergartengruppe ausgelegte, Bau schon aufgestockt werden. Ergänzt werden soll dann das Angebot noch um eine weitere altersgeöffnete Gruppe. Damit soll auf den angestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen in Diedorf reagiert werden. „Jedes Kind in der Marktgemeinde soll auch einen Betreuungsplatz erhalten“, stellt sich der Bürgermeister großen Herausforderungen.

Über diese Neuerung freut sich vor allem die neue Leiterin der Kindertagesstätte „Anna und Jakob“, Bernadette Hösle, denn damit wird die Einrichtung auch einen Mehrzweckraum erhalten.

Aus vollem Herzen die Lieder mitgesungen

Die kirchliche Segnungsfeier unter Mitwirkung des katholischen Pfarrers Hans Fischer, des evangelischen Pfarrers Alan Büching und Diakon Ante Zovko wurde von den munteren Gesängen der kleinsten Diedorfer umrahmt. „Saniboniani, schönen guten Tag, hallo, griaß die servus und Grüß Gott“, hießen sie die anwesenden Gäste willkommen. Und die Geistlichkeit sang aus vollem Herzen die Lieder der Kinder mit. Nachdem die Kindertagesstätte offiziell unter Gottes Schutz gestellt worden war, wurde auf dem Freigelände kräftig gefeiert und bei einem gemeinsamen Luftballonstart, verfolgte man noch lange mit viel Spaß die bunten Ballons, die in den blauen Himmel aufstiegen.

