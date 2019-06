vor 17 Min.

In Steppach gibt`s jetzt Wohnungen statt Wein

Ein großes Mehrfamilienhaus kann jetzt in Steppach gebaut werden. Warum die Stadträte inzwischen damit einverstanden sind.

In der Ulmer Straße in Steppach steht eine große Veränderung an: Die flachen Gebäude für den italienischen Lebensmittelmarkt, die Videothek und die Bar werden abgerissen. Auf den Platz soll ein Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen gebaut werden. Da der Antragsteller die Höhe des Hauses verringert hat, sind die Stadträte inzwischen mit dem Projekt einverstanden.

Im Planungs- und Umweltausschuss hatte es noch Bedenken gegen das nach Ansicht der Stadträte zu hohe Gebäude gegeben. Daraufhin führte die Verwaltung Gespräche mit dem Antragsteller, der die Pläne überarbeitet hat. Die Firsthöhe im rückwärtigen Bereich des Hauses sei deutlich abgesenkt worden, berichtete Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Insgesamt passe das Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss in die Umgebung. Im Westen stehe daneben ja auch bereits ein Mehrfamilienhaus.

Hauswand darf nicht zu erdrückend werden

Sorgen bereitete den Stadträten mehr das kleine Einfamilienhaus im Osten, das recht nahe dem Grundstück steht und nur ein Erd- und ein Dachgeschoss hat. „Die Hauswand darf für diese Nachbarn nicht zu erdrückend werden“, so Krenz. Durch das flachere Dach sei der Neubau aber „verträglicher“ für diese Nachbarn. Insgesamt sprach Krenz von einem deutlich verbesserten Entwurf für das Mehrfamilienhaus und einem „Schritt in die richtige Richtung“.

Wolfgang Weiland von den Freien Wählern mahnte an, dass bei den Zufahrten zu der Baustelle beachtet werden sollte, dass eine Schule in der Nähe ist. Auch die Bushaltestelle müsse beachtet werden, so Barbara Heidemann von der SPD. Karin Zimmermann (CSU) sprach sich mit Rücksicht auf die Bewohner in dem Einfamilienhaus dafür aus, den Kniestock um zwanzig Zentimeter zu verringern. Maria-Stephanie Kemmerling (Die Grünen) wollte wissen, ob in das Haus im Erdgeschoss auch Geschäfte kommen könnten. Aktuell sei eine reine Wohnanlage beantragt, so Krenz. Es könne aber in Zukunft in dem Gebiet ein Antrag für eine andere Nutzung gestellt werden. Dieser werde dann geprüft. Der Bauausschuss stimmte der Planung mit der um 20 Zentimeter reduzierten Höhe des Kniestocks zu. (kar)

