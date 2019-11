02.11.2019

Irische Musik geht ins Blut

Erstmals gastiert das Irish Folk Festival in Gersthofen

Ein Leckerbissen für Irland-Fans in der Gersthofer Stadthalle: Bei der diesjährigen Calm-before-the-storm-Tour des Irish Folk Festival traten Könner alter Instrumente, bemerkenswerte Stimmen und fetzige Stimmungsmacher an, um die Halle am Halloweenabend zu rocken. Es funktionierte. Kaum einer konnte die Füße stillhalten, Mutige hielt es nicht auf den Sitzen.

„Free flowing music“ versprachen und lieferten Caroline Keane und Tom Delany, ein liebenswertes Paar in der Musik und im Leben. An der Universität von Limerick haben beide traditionelle irische Musik studiert und kombinieren akademisches Können mit viel Gefühl.

Der Concertina, von Veranstalter und Moderator Petr Pandula flapsig „kleine Quetschkommode“ genannt, entlockt Caroline mit schnellen Fingern Erstaunliches. Tom Delaney spielt die Uillean Pipes, den irischen Dudelsack, in Perfektion. Gemeinsam und als eine Hälfte des Quartetts „Four Winds“ sind sie dabei, sich weltweit einen Namen zu machen. Was wäre irische Musik ohne einen Barden mit seelenvollen Liedern? Der Part war für Barry Kerr reserviert. Er beschwört Liebe, Trauer und sang von den „ghosts of our kin“ an Samhein, wie Halloween in Irland, seinem Ursprungsland, heißt.

Mit den Fitzgeralds kam das auf die Bühne, was die irische Musik in den Köpfen verankert: schnelle Fiddles und noch schnellere Füße. Dabei kommen die Fitzgerald-Geschwister Tom, Kerry und Julie gar nicht aus Irland, sondern aus dem Ottawa Valley in Kanada. Dort trafen viele Auswanderer aus Irland und Schottland zusammen und die Kombination der Musikstile ist explosiv.

Rock und Tradition haben die fünf Schotten und ein Ire, die zusammen Mànran sind, im Griff. Scot Rock ist ihr Markenzeichen, in ihrem Genre kennt sie jeder. In Gälisch und Englisch balancieren sie zwischen Heute und Gestern, zwischen alten und modernen Instrumenten und begeistern damit ihr Publikum nicht nur in Gersthofen.

Wenn am Ende alle zusammen die Bühne stürmen und bei der traditionellen Festival Session alles geben, dann ist der Sturm irischer Musikkraft gekommen, der im Tournee-Motto dieses Jahres versprochen wurde. Doch die Ruhe vor dem Sturm liegt nicht nur musikalisch in der Luft, brachte Tourchef Petr Pandula die politische Realität Irlands mit in den Konzertsaal. „Wir machen uns Sorgen um Mutter Erde, wir machen uns Sorgen um Irland.“

Mit dem Brexit drohen Irland hohe Jobverluste, der irische Friedensprozess sei in Gefahr, so Pandula. Solidarität sei nun wichtig, denn „es wird schwierig für Irland“.

Zum 46. Mal bringt das Irish Folk Festival im Oktober und November irische Musik und Lebensfreude auf den Kontinent. Zum ersten Mal gastierte der Tross neuer und bewährter Talente unter dem Markenzeichen des Fiddle spielenden, bärtigen Iren in Gersthofen. Wenn es nach dem begeisterten Publikum geht, sicher nicht zum letzten Mal. (sdk)

