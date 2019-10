30.10.2019

Jugend wird mehr eingebunden

Landkreis will Einfluss kommunaler Jugendpolitik erweitern

In seiner jüngsten Sitzung hat der Jugendhilfeausschuss einstimmig einem neuen Teilplan für die intensivere Beteiligung von Kindern und jungen Erwachsenen zugestimmt. Dessen Fortschreibung sieht im Wesentlichen vor, die Jugendbeteiligung in den kreiseigenen Städten und Gemeinden als selbstverständlichen Baustein der sozialen Infrastruktur zu etablieren.

Jugendbeteiligung ist Bürgerbeteiligung – diesem Grundsatz folgend sollen Methoden erarbeitet werden, die Jugendbeteiligung in den Kommunen des Kreises zu erweitern. Neben dem Austausch zwischen den Generationen lässt sich dadurch eine für den jeweiligen Zweck passgenaue politische Planung erreichen. Gleichzeitig schafft das Konzept die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen die Grundlagen des demokratischen Miteinanders zu vermitteln.

Landrat Martin Sailer begrüßte die Entscheidung des Ausschusses: „Ich möchte die Jugend unseres Landkreises nicht nur als Impulsgeber für frische neue Ideen betrachten, sondern sie aktiv in die Umsetzung und Gestaltung einbinden.“ Das Engagement in den Kinder- und Jugendsprechstunden sei groß, ergänzte Sailer. Junge Menschen kämen mit „allerlei sozialpolitischen Anliegen auf ihn zu“ und wollten sich für ihre Heimat engagieren.

Neben der Kinder- und Jugendsprechstunde gibt es im Landkreis noch weitere Beteiligungsformen –beispielsweise die Jugendräte. In zwölf Landkreiskommunen gibt es bereits diese Gremien. Die nächsten Wahlen finden vom 18. bis 30. November statt. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Kommunen. „Die Jugendräte dienen längst nicht nur der politischen Grundlagenvermittlung für unsere jungen Bürgerinnen und Bürger“, sagte Landrat Martin Sailer. „In unserem Landkreis gibt es zahlreiche Beispiele für spannende Impulse und Neuerungen, die ihren Ursprung in einem unserer Jugendgremien hatten.“

So ging der im Juni dieses Jahres in Gersthofen eröffnete Skatepark auf das Engagement des Jugendbeirats zurück. In Schwabmünchen beteiligt sich der örtliche Jugendrat an der Organisation des Singoldsand Festivals, in Welden setzten sich Jugendliche für den ersten Parkour-Park in Südbayern ein. (AL)

Weitere Informationen unter Telefon 0821/3102-2679.

Themen folgen