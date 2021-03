05:56 Uhr

Kita-Anbau und Dorferneuerung: Dafür gibt Altenmünster 2021 Geld aus

Plus Der Haushalt in Altenmünster liegt mit knapp 19 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Viel Geld ist für den Kindergarten-Anbau und die Dorferneuerung Hegnenbach eingeplant.

Von Helene Weinold

"Das ist ein Haushalt, der unter schwierigen Bedingungen aufgestellt wurde", sagte Bürgermeister Florian Mair zu Beginn der Beratung über den Gemeindeetat 2021. Denn auch Altenmünster spürt die Auswirkungen der Pandemie. Dennoch wurde der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 19 Millionen Euro beschlossen. Damit liegt er in etwa auf dem Niveau des Rekordhaushalts vom Vorjahr.

Vorgestellt wurde der Etat von Kämmerin Kathrina Wink. Dabei bewegen sich sowohl der Verwaltungshaushalt mit 8,6 Millionen Euro als auch der Vermögenshaushalt mit 10,3 Millionen Euro im Rahmen des Haushalts von 2020. Die Kommunen bekommen die finanziellen Auswirkungen der Pandemie beispielsweise an den sinkenden Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen (2021: 1,26 Millionen Euro; 2020: 1,4 Millionen Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2021: 2,43 Millionen Euro; 2020: 2,45 Millionen Euro) zu spüren, erklärte Mair. Angesichts der angespannten Finanzsituation kann die Gemeinde in diesem Jahr nur 19.500 Euro aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zuführen. Zum Vergleich: In üppigeren Jahren standen bisweilen um ein Vielfaches höhere Zuführungsbeträge im Haushaltsplan, 2016 beispielsweise volle 1,5 Millionen Euro.

Schuldenstand in Altenmünster wird voraussichtlich steigen

Der größte Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt sind wie bisher die Personalkosten mit gut 3,2 Millionen Euro (2020: ca. 3 Millionen Euro), gefolgt von Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro. Ohne Kredite sind die Aufgaben der Gemeinde nicht zu schultern, deshalb könnte der Schuldenstand bis Ende des Jahres auf 5,3 Millionen steigen (Ende 2020: 4,3 Millionen Euro).

"Wir sehen aber auch Positives", meinte Mair: "Im Gegensatz zu vielen Kommunen verzeichnete die Gemeinde Altenmünster im Jahr 2020 keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Die tatsächlichen Einnahmen lagen mit rund 1 Million Euro gut 180.000 Euro über dem Haushaltsansatz." Mair sieht den Grund dafür, dass Altenmünster glimpflich durch die Corona-Krise gekommen ist, im ausgewogenen Verhältnis zwischen kleineren und mittleren Unternehmen und einigen großen Betrieben: "Das stimmt optimistisch, und dieser Optimismus findet sich im Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2021 wieder."

2,4 Millionen Euro für den Kindergarten Rappelkiste in Altenmünster

So investiert die Gemeinde gut acht Millionen Euro, wobei der Erweiterungsbau für den Kindergarten Rappelkiste mit 2,4 Millionen Euro und die Dorferneuerung in Hegnenbach mit knapp 2,3 Millionen Euro die größten Summen verschlingen werden. Rund 1,5 Millionen Euro fließen in die Erschließung neuer Wohngebiete, und weitere 650.000 Euro stehen für den Kauf von Bauerwartungsland im Etat.

Altenmünster sei als Wohnort nach wie vor sehr gefragt, erklärte Mair mit Hinweis auf die steigende Einwohnerzahl (Ende 2020: 4281; Ende 2019: 4216): "Es gelingt uns, junge Menschen, die ihre Wurzeln in der Gemeinde haben, für einen Verbleib oder eine Rückkehr zu begeistern, und Menschen anzuziehen, die Altenmünster zu ihrer neuen Heimat machen."

Auf der Agenda der Gemeinde für 2021 steht aber auch die Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur, beispielsweise die Sanierung des Wasser-Hochbehälters in Zusamzell, für die 330.000 Euro vorgesehen sind, und die Verbesserung der Kläranlage, die mit 105.000 Euro zu Buche schlagen wird.

Der Gemeinderat billigte den Haushaltsplan einstimmig, wobei Bürgermeister Mair zu bedenken gab: "Ein solcher Haushaltsplan erhebt niemals den Anspruch, auf den letzten Cent nachprüfbar zu sein, und wir werden damit leben müssen, dass sich manches anders entwickelt, als wir es heute vorsehen. Aber der Rahmen, den wir damit abstecken, muss klar sein: Möglichkeiten und Perspektiven für die hier lebenden Menschen zu schaffen!"

Der Haushalt 2021 von Altenmünster in Zahlen

Schuldenstand Ende 2020: 4,26 Millionen Euro, Ende 2021 (geplant): 5,27 Millionen Euro

Ende 2020: 4,26 Millionen Euro, Ende 2021 (geplant): 5,27 Millionen Euro Gewerbesteuer 2020: 820.000 Euro, Ansatz 2021: 900.000 Euro

2020: 820.000 Euro, Ansatz 2021: 900.000 Euro Einkommensteuranteil 2020: 2,45 Millionen Euro, Ansatz 2021: 2,43 Millionen Euro

2020: 2,45 Millionen Euro, Ansatz 2021: 2,43 Millionen Euro Grundsteuer A 2020: 44.000 Euro, Ansatz 2021: 43.500 Euro

2020: 44.000 Euro, Ansatz 2021: 43.500 Euro Grundsteuer B 2020: 315.000 Euro, Ansatz 2021: 325.00 Euro

2020: 315.000 Euro, Ansatz 2021: 325.00 Euro Kreisumlage 2020: 1,95 Millionen Euro, Ansatz 2021: 2,18 Millionen Euro

2020: 1,95 Millionen Euro, Ansatz 2021: 2,18 Millionen Euro Baumaßnahmen 2020: 8,71 Millionen Euro, Ansatz 2021: 8,59 Millionen Euro

2020: 8,71 Millionen Euro, Ansatz 2021: 8,59 Millionen Euro Rücklagen Ende 2020: 80.000 Euro, Ende 2021: 80.000 Euro

Ende 2020: 80.000 Euro, Ende 2021: 80.000 Euro Personalkosten 2020: 3,04 Millionen Euro, Ansatz 2021: 3,22 Millionen Euro

