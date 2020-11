vor 31 Min.

Kradfahrer stürzt in Hirblingen bei einem Überholmanöver

Ein 17-Jähriger schlittert nach seinem Sturz über die gesamte Fahrbahn und landet im Grünstreifen. Er muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nicht aufgepasst hat ein Kradfahrer am Donnerstag in Hirblingen. Der 17-Jährige stürzte und musste mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 15 Uhr waren ein 31-jähriger Autofahrer und der Kradfahrer auf der Gersthofer Straße in Hirblingen ortseinwärts unterwegs. Just in dem Moment, als der Autofahrer nach links in ein Grundstück abbog, überholte ihn der 17-Jährige. Dieser krachte laut Polizei mit seinem Krad in die Seite des Autos und stürzte. Der 17-Jährige schlitterte über die Fahrbahn und blieb in einem Grünstreifen liegen. Er musste mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 6300 Euro. (thia)

