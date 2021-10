Kühlenthal

vor 16 Min.

Mysteriöse Käferinvasion in Kühlenthal: 300.000 Harlekine an einem Haus

Plus An einer Wand in Kühlental landen jedes Jahr Tausende Harlekin-Käfer. Der Hausbesitzer ist verzweifelt – und kann sich nicht erklären, wieso die Tiere ausgerechnet zu ihm kommen.

Von Christina Görisch und Marco Keitel

Ulrich Wölfle aus Kühlenthal fürchtet diese Tage im Oktober. Die Tage, an denen die Käfer kommen. Heuer war es am zweiten Oktoberwochenende so weit. Vor acht Jahren habe es begonnen, sagt Wölfle. Im ersten Jahr seien es auf der Südseite seines Hauses ein paar Hundert Harlekin-Käfer gewesen. "Die Zahl der Käfer verdreifacht sich jedes Jahr ungefähr." Irgendwann seien es 30.000 Käfer gewesen, dann 100.000, mittlerweile 300.000.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen