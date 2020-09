vor 36 Min.

Kurioser Müll in Kutzenhausen

Eltern und Nachwuchs zogen durch den Ort

Illegal entsorgter Müll ist nicht nur in Großstädten sowie in Wäldern und Fluren ein zunehmendes Problem. Auch auf öffentlichen Flächen findet sich so manche unliebsame Überraschung an Abfall und anderen Hinterlassenschaften. Beispiel: Kutzenhausen. Dort machten sich Kinder mit ihren Eltern auf, um das einzusammeln, was Zeitgenossen gedankenlos weggeworfen oder bewusst entsorgt hatten.

Aufgerufen dazu hatte das Team des Ferienprogramms, der Verein Blätterdach und Dirk Pelzeter, sowie der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Unter dem Motto „Müllsammeln“ sollte Gutes getan werden an frischer Luft. Und das ließen sich die Teilnehmer nicht zwei Mal sagen. Sie langten kräftig zu und holten von den öffentlichen Flächen in Kutzenhausen und den Ortsteilen Dinge hervor, die man dort nicht unbedingt erwarten würde.

„Flaschen und Blechdosen, Papier und Kartons gehören ja schon fast zum normalen Abfall auf Rasen, Straßen und Wegen“, meinte Dirk Pelzeter. „Erstaunt waren wir aber doch über Fundgegenstände wie alte Eisenstangen und Kunststofftöpfe.“

Zusammengetragen wurde dieses zweifelhafte Sammelgut zentral am Vereinsheim in Rommelsried. „Wir sind mit der Aktion mehr als zufrieden“, resümierten die Veranstalter. „Auch wenn, ehrlich gesagt, uns weniger Müll lieber gewesen wäre.“

Die drei fleißigsten Müllsammler erhielten übrigens Tickets für das örtliche Freibad. Darüber hinaus wurden alle Teilnehmer nach getaner Arbeit vor dem Vereinsheim mit einer kleinen Stärkung belohnt. (rusi)

