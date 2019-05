05:48 Uhr

Kutzenhauser Wasserleitung: Der Hochbehälter hat ausgedient:

In Kutzenhausen gibt es einiges zu tun. Was genau, das hat jetzt ein Experte dem Gemeinderat erklärt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bereits seit Längerem laufen Bestrebungen der Gemeinde Kutzenhausen, dem Zweckverband Staudenwasser als festes Mitglied beizutreten. Die Betriebsführung über die gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen wurde der Einrichtung bereits 2007 übertragen. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab Werksleiter Armin Drexl einen Überblick über die aktuelle Situation der örtlichen Wasserversorgung und eine vorläufige Zustandsbewertung.

Bürgermeisterin Silvia Kugelmann machte eingangs darauf aufmerksam, dass schon verschiedene Maßnahmen zur Ertüchtigung der Anlagen in Absprache mit Staudenwasser festgelegt und Umsetzungen eingeleitet worden seien. Für das gesamte Versorgungsgebiet müsse noch von einem unabhängigen Gutachter eine Risiko- und Gefährdungsanalyse erstellt werden, ergänzte Armin Drexl. „Hierfür werden derzeit Angebote eingeholt.“

Es besteht dringender Handlungsbedarf

Bislang stehe fest, dass die Elektro-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik (EMSR) zu erneuern sei, so der Werkleiter weiter. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf, damit die Anlagen zukunftssicher weiterbetrieben werden können.“ Alle Anlagenteile seien auf die elektrotechnische Steuerung des Versorgers aufzuschalten und das Störwesen neu zu konzeptionieren. In diesem Zusammenhang liegt der Gemeinde ein Angebot über rund 76000 Euro zur Ertüchtigung der Übergabestelle, des Hochbehälters Agawang, der Wasserversorgung Rommelsried und der Anlagentechnik vor.

Drexl informierte darüber, dass die Wasserversorgung Rommelsried derzeit außer Betrieb sei. Dort war im November vergangenen Jahres ein toter Siebenschläfer im Hochbehälter gefunden worden. Wegen der Belastung des Trinkwassers mit coliformen Keimen mussten die Rommelsrieder ihr Wasser eine Woche lang abkochen.

Der gesamte Ortsteil wird im Augenblick von Staudenwasser versorgt. Den dortigen Wasserbedarf bezifferte er auf 72 Kubikmeter täglich. Für die Wiederinbetriebnahme nannte der Werksleiter die Behebung einer Reihe von alters- und bauartbedingten Mängeln. Im Detail dazu führte er Objektschutzmaßnahmen an den Gebäuden, die Entfernung der Glasbausteine am Hochbehälter und am Brunnenhaus, die Überprüfung des Blitzschutzes, den Bau eines neuen Grundablasses am Hochbehälter, den Einbau eines neuen Lüftungssystems, die Überprüfung und eventuelle Erneuerung der Beschichtung der Wasserkammern im Hochbehälter und den Austausch der Verrohrung auf.

Brunnen in Rommelsried in gutem Zustand

Für den Weiterbetrieb des Brunnens in Rommelsried liege eine neue Genehmigung zur Trinkwasserförderung vor, fuhr Drexl fort. Den Zustand dieser Einrichtung beschrieb er als gut bis befriedigend. Bei der letztjährigen Untersuchung sei allerdings ein Atrazingehalt im Trinkwasser festgestellt worden. „Dieser liegt zwar deutlich unter dem zulässigen Grenzwert, ist aber weiterhin zu beobachten“, riet der Fachmann.

Doch dies war nicht die einzige Baustelle. Beim Brunnenhaus sei eine neue Einzäunung des Fassungsbereichs anzulegen, die Steigleitung zu erneuern und die Pumpe zu überprüfen, erklärte Drexl.

Eine Sanierung des Hochbehälters mit seinem 250 Kubikmeter Fassungsvolumen hielt er für unwirtschaftlich. Er schlug vor, diesen außer Betrieb zu setzen und das Gebäude als Technikzentrale zu nutzen. Der Brunnen solle dann direkt ins Netz einspeisen und die Versorgungssicherheit gewährleisten.

Ohne den Brunnen Rommelsried wäre jedoch ein Notverbund mit einem anderen Versorger, beispielsweise Horgau oder Biburg, erforderlich. Die Kosten für die notwendigen Umbaumaßnahmen bezifferte Drexl auf circa 200000 Euro. Daneben stehe noch eine Beurteilung des Ortsnetzes an.

