Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Vom Onkel mit Paketband gefesselt und missbraucht

Plus Jahrelang hat ein 62-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg seine Nichten missbraucht. Ob er deswegen ins Gefängnis muss, ist offen.

Von Michael Siegel

Es gibt sie tatsächlich: Fälle, in denen Männer sich ihnen völlig unbekannten Mädchen nähern, um sie zu missbrauchen. Viel häufiger sind aber jene Fälle, wo die Gewalt gegen Kinder von Bekannten, Verwandten und (Stief-)Vätern ausgeht, wie mehrere aktuelle Verfahren vor der Jugendschutzkammer des Augsburger Landgerichts zeigen. So muss sich dort in diesen Tagen ein 62-Jähriger aus einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Augsburg verantworten, der über Jahre hinweg vielfach seine beiden anfangs sieben und zehn Jahre alten Nichten missbraucht und vergewaltigt haben soll.

