vor 5 Min.

Landwirtschaftliches Anwesen mitten in Hirblingen brennt

Einige Heuballen in dem Gebäude entzünden sich und 100 Kräfte der Feuerwehren sind im Einsatz.

Ein landwirtschaftliches Anwesen mitten in Hirblingen hat am Donnerstag gebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren rückten aus, um ein Übergreifen der Flammen auf die bewohnten Gebäude zu verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich offenbar einige Heuballen, die in dem Anwesen gelagert waren, selbst entzündet und das Gebäude in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Informationen zu dem Feuer folgen in Kürze. (thia)

Themen folgen