Langweid

vor 19 Min.

Unbekannter wirft Fenster am Wasserhäuschen in Langweid ein

Zwei Scheiben gehen am Wasserhäuschen in der Augsburger Straße in Langweid zu Bruch. Der Täter kletterte zudem in das Gebäude.

Die Fensterscheiben an einem alten Wasserhäuschen an der Augsburger Straße hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter eingeworfen. Zwei Scheiben gingen laut Polizei zu Bruch. Vermutlich kletterte der Unbekannte daraufhin auch in das Innere des Gebäudes. Nach momentanem Stand gibt es jedoch keinen Diebstahlschaden. Der Gemeinde entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 80 Euro. (thia)

