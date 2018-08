vor 60 Min.

Laufen und meditieren

Wanderungen mit der ReAL West

Die Regionalentwicklung Augsburger Land West (ReAL West) bietet auch im September wieder geführte Wanderungen an, die ungewöhnlich sind und einen besonderen Blickwinkel auf die Natur ermöglichen:

Braeburn und Granny Smith kennt jeder, aber Geheimrat Oldenburg und Ananasrenette dürften den wenigsten ein Begriff sein. Nach einer gut einstündigen Wanderung durch die hügelige Landschaft rund um Markt Wald haben Sie die Gelegenheit, sich von dem Pomologen und Obstgärtner Anton Klaus in dessen Garten mit über 500 Obstsorten bei dem ein- oder anderen Apfelschnitz in die Geheimnisse der Apfelkunde einweihen zu lassen. Die Dauer der Wanderung liegt bei circa vier Stunden und die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Bitte beachten Sie auch den Fahrplan der Staudenbahn. Termin ist am Samstag, 15. September, um 14 Uhr am Bahnhof Markt Wald.

Beim meditativen Wandern mit Elisabeth Bschorr über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und einfachen Übungen aus Yoga und Weisheitslehren. Indem Sie innehalten und die Schönheit der Natur mit allen Sinnen genießen, tanken Sie Kraft und Ruhe. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Treffpunkt ist am Samstag, 22. September, 14 Uhr an Naturparkhäusle in Oberschönenfeld.

Die Land-Art-Werke bestehen aus Naturmaterialien der Umgebung und verändern sich durch Zeit und Witterungseinflüsse. Hama Lohrmann unternimmt mit den Teilnehmern eine inspirierende Reise durch die Wälder um Bonstetten. Im Anschluss besteht eine Einkehrmöglichkeit im Bräustüble in Bonstetten. Die Dauer liegt bei circa drei Stunden, die Teilnahme ist kostenfrei. Start ist am Sonntag, 30. September, 14 Uhr, am Dorfplatz Bonstetten (Hauptstraße 9). (AL)

info@realwest.de oder telefonisch unter 08236/962149.

