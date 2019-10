vor 35 Min.

Leseraktion: So schön und bunt kann der Herbst sein

Schicken Sie uns das Lieblingsfoto von ihren Kastanienmännchen, Laubbildern oder geschnitzten Kürbissen.

Auch wenn so mancher mit Blick auf die verregneten Tage dem Sommer so richtig nachtrauert – der Herbst hat dennoch seine schönen Seiten. Dann, wenn das Laub ein buntes Farbenmeer bildet und ein Stück des berühmten kanadischen Indian Summer auch ins Augsburger Land holt. Und statt sich über Eichenprozessionsspinner und Buchsbaumzünsler zu ärgern, erfreuen wir uns an Kastanien, Bucheckern und prallen Kürbissen. Wie schön der Herbst sein kann, können jetzt auch unsere Leser beweisen.

Wir suchen im hoffentlich goldenen Oktober Bilder ihrer die schönsten Kastanienmännchen, der buntesten und einfallreichsten Laubbilder oder ihrer schrägsten Kürbisse.

Nur die Edelkastananien sind essbar

Das Material für die Bastelarbeiten zu finden, dürfte jetzt kein Problem sein. Wer seinen Kindern aber Kastanien gibt, um daraus mit Streichhölzern lustige Männchen oder fantasievolle Tier zu konstruieren, sollte jedoch aufpassen, dass der Nachwuchs nicht am Material nascht. Denn: Essbar sind nur die Edelkastanien. Wer sich aus reiner Neugier eine Rosskastanie in den Mund steckt, kann schnell mit Bauschmerzen und Übelkeit bestraft werden. Zu erkennen sind essbare Edelkastanien an der Hülle: Sie haben feinere Stacheln, die Früchte sind kleiner und laufen an einer Stelle spitz zu.

So können Sie mitmachen:Mailen Sie uns ein Bild an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder schicken uns einen Abzug in die Redaktion:

Augsburger Allgemeine, Landbote, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Betreff: Kastanienmännchen. Die schönsten Fotos werden abgedruckt. (thia)

