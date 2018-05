vor 40 Min.

Lieder im Mai

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Chor Con Spirito tritt mit dem Programm „Es war im Monat Mai“ am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der ev. Dreifaltigkeitskirche, Von-Cobres-Straße 2, auf. Zwanzig Sänger unter der Leitung von Barbara Emslander-Gayler singen klassische Stücke aus dem Barock, der Wiener Klassik und der Renaissance ebenso wie eine Gedichtvertonung von Mascha Kaléko. Begleitet wird der Chor bei einigen Stücken vom Pianisten Wolfgang Kraemer und dem Gayler-Streichquartett. Der Eintritt ist frei.

Das Bilderbuch „Friedemann“ wird Kindern ab vier Jahren am Dienstag, 8. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Am Mittwoch, 9. Mai, um 15 Uhr wird „Eselin Evelyn: Das beste Erdmännchen der Welt“ als Bilderbuchkino gezeigt, danach ist eine Bastelstunde. Um Anmeldung unter Tel. 0821/324-2760 wird gebeten.

Zum Thema „Der Dreißigjährige Krieg in Augsburg“ referiert Marianne Schuber am Mittwoch, 9. Mai, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. Es werden die Auswirkungen des Krieges auf Oberhausen besprochen.

Im ehemaligen Schuhhaus Bögele, Augsburger Straße/Ecke Körnerstraße 2, sind unter dem Motto „Kunst statt Leerstand“ ab sofort Werke von Conny Kagerer und Hannes Conrad zu sehen. (mus)