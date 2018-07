vor 49 Min.

Malereien im Reich der Finsternis

Eifrig malt Sascha Loncar an den Bahnen der 3-D-Minigolf-Anlage im Boulder- und Soccercenter Gersthofen. Wie unschwer zu erkennen ist, befindet er sich hier in der Unterwasserwelt.

Im Boulder- und Soccercenter in Gersthofen kann man ab 6. August ein ganz besonderes Minigolfgefühl mit Schwarzlicht und 3-D-Brille erleben.

Von Oliver Reiser

Erfolgreiche Konzepte aus den Metropolen New York, Dubai, Hamburg oder Berlin haben es bestätigt: Minigolf ist nicht in die Jahre gekommen, sondern erlebt ein Revival hin zu einem Erlebnis: 3-D- Neongolf heißt der neue Trend, der alle menschlichen Sinne tangiert. Erleben kann man es erstmalig in der Region in Gersthofen. Der erste Abschlag auf der neuen 3-D-Neongolfanlage im Boulder- und Soccer-center an der Röntgenstraße in Gersthofen wird zwar erst am 6. August erfolgen, doch unsere Zeitung durfte vorab schon einmal testen, wie sich das Minigolfspiel im Dunkeln anfühlt.

Also, wenn das kein Zufall ist: Mit dem ersten Schlag trifft Norbert Neureiter genau in den Tentakel eines orange leuchtenden Oktopus, auf der anderen Seite rollt der Ball wieder heraus und landet dann direkt im Ziel. Ein Ass, das dem Inhaber des Boulder- und Soccercenters da gelungen ist. Vorher hat es der Autor dieser Zeilen bei sieben Versuchen nicht geschafft, beim Minigolf im Dunkeln den Ball zu versenken.

Eigene Kreationen für Gersthofen

Noch wird fleißig gearbeitet in dem 100 Quadratmeter großen Areal, für das ein weiteres Kunstrasen-Spielfeld geopfert wurde. „Hintergedanke war, dass man auch im Sommer für Auslastung der großen Halle sorgen kann“, sagt Geschäftsführer Christian Neureiter. Dazu hat man sich einige Objekte angeschaut, letztendlich aber seine eigene Kreation geschaffen. Positiver Nebeneffekt: Die Abtrennwand zur Golfanlage wurde zu einer hochmodernen Fun-Kletterwand umgestaltet.

Zurück ins Reich der Dunkelheit. Über zwei Etagen erstreckt sich die Minigolf-Erlebnisärea mit 18 aufwendig gestalteten Bahnen. Durch vier verschiedene Fantasiewelten müssen sich die Spieler arbeiten. Auf den bunt bemalten Wänden finden sich die versunkene Stadt Pompeij, eine Unterwasserwelt, eine Dschungellandschaft und das Weltall wieder. Eine 3-D-Brille mit sogenannter Chromadepth-Technik erweckt die Motive im Schwarzlicht zum Leben. Da schwimmt einem die Schildkröte entgegen, der Dinosaurier tritt aus dem Dickicht, und der Astronaut schwebt frei im Raum. Untermalt wird das Ganze von Videoeinspielungen, Hintergrundmusik und verschiedenen Düften, die den Raum erfüllen.

Künstler lebt in Gersthofen

Schon im November hat der in Gersthofen lebende Künstler Sascha Loncar begonnen, die ersten Wände zu bemalen. Dem gelernten Maler und Lackierer, der als Creative Art Director im Augsburger Kesselhaus arbeitet, war sein Beruf schon immer zu theoretisch, zu wenig kreativ. „Deshalb bin ich in die Kunstrichtung abgedriftet“, grinst Loncar. Mit der Gestaltung des Neongolf-Areals konnte er sich einen Traum erfüllen und zusammen mit Frederik Sonntag der Fantasie freien Lauf lassen.

Gemalt wird mit speziellen UV-Theaterfarben in verschiedenen Schichten: „Blau ist der Hintergrund, rot schwebt davor. So arbeitet man sich in verschiedenen Schichten nach vorne“, erklärt Loncar die Arbeitsweise. Im Endstadium und mit der im Schwarzlicht ebenfalls leuchtenden 3-D-Brille kann man kaum unterscheiden, ob etwas echt plastisch oder gemalt ist. Spektakulär ist es, wenn die Figuren an den Wänden den Spieler zu verfolgen scheinen. Auch die Bahnen entwickeln mit der 3-D-Brille ein Eigenleben. Im Reich der Finsternis sieht man Hindernisse, die eigentlich gar nicht vorhanden sind.

