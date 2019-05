16.05.2019

Medaille für Mittermeier

Bischof ehrt früheren Büchereileiter

Bischof Konrad Zdarsa hat im Haus Sankt Ulrich in Augsburg 20 Personen aus dem Bistum für ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft geehrt, darunter der Dinkelscherber Dieter Mittermeier. Er erhielt die Ulrichsmedaille in Bronze, die einzige offizielle Auszeichnung der Diözese Augsburg. Mit ihr werden Laien für hervorragende Dienste gewürdigt.

Mittermeier hatte über Jahrzehnte hinweg die Dinkelscherber Pfarrbücherei aufgebaut und geleitet, die inzwischen von Pfarrei und politischer Gemeinde gemeinsam getragen wird. Bis zu 800 Stunden im Jahr verbrachte er in „seiner“ Bücherei, in derer sich auch heute noch um die Leseförderung der Kinder kümmert. Ihm sei es zu verdanken, dass 60 Prozent der 13000 Besucher im Jahr jünger sind als 13 Jahre, sagte Zdarsa in seiner Laudatio. (AL)

Themen Folgen