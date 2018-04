vor 37 Min.

Michael Kerner ist schon 65 Jahre dabei

SV Gablingen ehrt zahlreiche treue Mitglieder

Die Ehrung langjähriger Mitglieder war wieder ein Schwerpunkt in der Jahreshauptversammlung des SV Gablingen. Spitzenreiter mit sagenhaft 65 Jahren Mitgliedschaft ist Martin Kerner. Adolf Zogler ist seit 60 Jahren Mitglied und Georg Pröll seit 55 Jahren.

In einem Grußwort lobte Zweite Bürgermeisterin Karina Ruf die Aktivitäten des Vereins, vor allem auch bei der Gablinger Dorfweihnacht. Der Vorsitzende Hasan Anac informierte in seinem Bericht über einen leichten Mitgliederzuwachs auf 848 (Vorjahr 839) und sagte: „Es muss um jedes neue Mitglied gekämpft und die bestehenden müssen gehalten werden“. Er erinnerte an die Installation eines Defibrillators am Sportplatz. Die Kosten teilten sich der SVG und die Gemeinde.

Am ehemaligen Eisstockplatz hat die Gemeinde eine moderne Multifunktionsanlage für die Bevölkerung erstellt, auf der man vor allem Street- und Eishockey spielen kann. Seit einigen Jahren wird das Sportheim erfolgreich für Veranstaltungen vermietet. Nun wurde es Zeit, die Küche zu erneuern, was im Juni erfolgen wird.

Hasan Anac wies auf den Altkleidercontainer beim Sportplatz hin. Für die Entsorgung alter Kleider und Schuhe erhält der Verein eine finanzielle Unterstützung der Recyclingfima. Auch im letzten Jahr gab es einen Vereinsabend für die ehrenamtlichen Trainer, Helfer und Funktionäre als Dank für ihre Arbeit. Auch 2018 gibt es diese Veranstaltung. Trotz notwendiger Investitionen bei den Sportanlangen und des Sportheimes berichtete der Vorsitzende von einem zufriedenstellenden Kassenstand, und der Verein hat ein solides Finanzfundament.

Außer Martin Kerner, Adolf Zogler und Georg Pröll wurden viele Mitglieder für ihre 25-, 30-, 35-, 40- und 45-jährige Mitgliedschaft zum Verein geehrt.

Bereits 50 Jahre im Verein sind: Anni Berchtenbreiter, Else Fröhlich, Elfriede Rödig, Juliane Schaller, Georg Stegmüller und Walter Wohner. Florian Maier wurde für über elf Jahre als Kassierer in der Tischtennisabteilung geehrt.

Hasan Anac dankte allen Jubilaren für ihre Treue, die in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. (AL)