vor 49 Min.

Millionenprojekte auf dem Dorf

Ländliche Entwicklung im Landkreis auf einen Blick

Daten und Fakten über die Projekte der ländlichen Entwicklung im Landkreis Augsburg sind nun in einer Broschüre des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben verfügbar. Im Landkreis werden derzeit in 19 Dorferneuerungen und zehn Flurneuordnungen Lösungen zu aktuellen Herausforderungen und für eine zukunftsgerechte Entwicklung erarbeitet.

„Dörfer und Landschaften zu stärken ist unser Anliegen“, so Amtsleiter Christian Kreye. Im Verbund mit den Gemeinden werden Maßnahmen zur Stärkung der Ortskerne, zum Flächensparen, für den Klimaschutz und Klimawandel, zur Nahversorgung oder zur Biodiversität umgesetzt.

Im Jahr 2019 wurden in diverse Projekte der ländlichen Entwicklung im Landkreis Investitionen von rund 5,2 Millionen Euro, die mit fast 2,2 Millionen Euro gefördert wurden, getätigt. Die Broschüre enthält kurze Erläuterungen zu den laufenden Projekten. Sie kann im Internet unter landentwicklung.bayern.de/schwaben unter „Informationen Schwaben“ in der Rubrik „Projektdarstellungen und Fachinformationen“ heruntergeladen werden. Das Druckwerk kann aber auch in der Behörde unter 08282/92204 angefordert werden. (AL)

Themen folgen